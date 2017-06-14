Ленинградская область, 14 июня, 2017, 23:42 — ИА Регнум. В селекционном центре рыбоводства в поселке Ропша Ломоносовского района Ленинградской области выведена новая порода форели. Название для нее выберут жители региона. Об этом сегодня, 14 июня, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, которому специалисты показали особей этой рыбы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Lenobl.ru Новая порода форели в Ленобласти

Выведенная в регионе форель отличается золотистой окраской кожных покровов и повышенным содержанием провитамина А, приспособлена к местным климатическим условиям и неприхотлива в выращивании, что позволит увеличить объёмы производства товарной рыбы.

«Это районированная форель — способная расти в нашей климатической зоне. Это очень важно, поскольку мы видим в последние годы трехкратный рост потребления свежей рыбы, которую производят фермеры и хозяйства Ленинградской области. Мы сегодня занимаем второе место в России по производству свежей форели. Причем, мы уже догоняем Карелию, которая традиционно занималась выращиванием этой рыбы», — сказал Александр Дрозденко.

По его словам, новая порода форели будет меньше болеть, активно расти, быстрее набирать вес. Кроме того, она и выглядит очень привлекательно, поэтому, по мнению Дрозденко, хозяйкам будет приятно подавать её к столу.

«Специалисты ведущего в России центра долгие годы работали над этой породой, и как раз к юбилею нашего региона началась регистрация нового селекционного достижения. А поскольку у форели пока нет названия, с согласия селекционеров мы объявляем конкурс среди жителей региона и всех желающих, по результатам которого «золотая рыбка» получит имя», — сообщил губернатор.

По его мнению, хороши все имеющиеся варианты — «Золотая ленинградка», «Золотая невская», «Юбилейная золотая», «Ленинградская юбилейная», «Ленинградская 90», «Ленинградская золотая». Но жители региона и все желающие все-таки смогут предложить свои названия, а затем принять участие в голосовании в группе Ленинградской области в социальной сети «Вконтакте».

"Это будет хороший подарок к юбилею Ленинградской области и нашим фермерским хозяйствам», — подчеркнул глава региона.

Губернатору показали процедуру чипирования рыбы с помощью электронного маркера, которая позволяет наблюдать за развитием маточного поголовья в садках Центра рыбоводства, повышает эффективность содержания и разделения биологических видов.

На территории области действует 43 рыбоводных хозяйства. По итогам 2016 года Ленинградская область стала одним из лидеров среди регионов Северо-Запада России по объемам выращивания товарной рыбы. Объем производства составил 7,5 тыс. тонн (в 2015 — 7,1 тыс. тонн). В 2016 году выращено 339 тонн рыбопосадочного материала: форель — 243 тонн, карп — 40 тонн, сиг — 41 тонн, лососевые — 15 тонн.