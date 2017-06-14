Якутск, 14 июня, 2017, 23:41 — ИА Регнум. Только в начале июня генеральный директор «Колмара» Сергей Цивилев выступил перед участниками панельной дискуссии Петербургского международного экономического форума о том, что мировые производители стали должны оценить высокое качество южноякутских премиальных углей. И вот словно в подтверждение его слов уже спустя десять дней в современном офисе компании в Москве на 41-м этаже бизнес-центра появилась группа представительных гостей из Китая. Возглавляет делегацию Ли Цинюй, председатель совета директоров Baosteel Resources Ltd., одного из пяти мировых гигантов-производителей стали. Ли Цинюй признаётся, что первый раз приехал в Россию. И связано это с тем, что «Колмар» — это первый и на данный момент главный партнёр в нашей стране.

Kolmar.ru Выставочная экспозиция компании «Колмар» на Восточном экономическом форуме. 2 — 3 сентября 2016 года, Владивосток

«Поймите, мы одна из крупнейших мировых компаний, — заявил Ли Цинюй журналистам, ‑ и наши потребности весьма велики. Полагаю, что объёмы наших закупок, стартовав от 200 тысяч тонн, будут только расти».

Руководитель «Колмара» в свою очередь считает, что на небольших объёмах лучше получится отработать все риски. С тем, чтобы потом уже ничто не мешало реализовать на практике главные приоритеты компании: стабильность и качество.

«Наш меморандум носит достаточно широкий характер. Это стратегический документ, но, уверен, на его базе уже скоро появятся новые соглашения и контракты. Мне нравится, как складываются наши отношения с китайскими партнёрами. Мы учимся соответствовать их высоким требованиям, они в свою очередь учатся наилучшим образом использовать наши угли. Это равноценные партнёрские отношения, которые направлены на успешную работу», — подчернул Сергей Цивилев.

Немаловажно, что подписание меморандума — это ещё один шаг к развитию ТОР «Южная Якутия». Работа с одним из гигантов мировой индустрии — это драйвер роста экономики всей Южной Якутии, и республики в целом. Ведь речь идет и о создании новых рабочих мест, и о готовности компании к новым капитальным затратам, и об инвестициях в технологии.

«Подписанное сегодня стратегическое соглашение позволит нам сотрудничать не только в узких рамках поставок угля, затронет смежные области, а значит, ТОР «Южная Якутия» ждет серьезное развитие», — заключил глава «Колмара».

Именно этот ТОР является локомотивом социально-экономического развития Якутии. А сам регион — один из немногих субъектов России, где созданы все институты экономического развития. Об этом накануне на Дальневосточном МедиаСаммите заявил глава республики Егор Борисов. В качестве примера он привёл такие институты, как Фонд по поддержке местного производства, Венчурный фонд «Якутия», бизнес-инкубатор и Технопарк.

«Одним из последних новшеств в данном направлении стало создание уникальной ТОСЭР «Кангалассы». Это единственная на Дальнем Востоке территория опережающего развития, созданная на базе деятельности малых и средних предприятий. Кроме того, ТОР «Южная Якутия», главным резидентом которой является группа компаний «Колмар», сегодня активно развивается и имеет все шансы стать территорией с большим будущим», — отметил глава Якутии.