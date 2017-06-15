Екатеринбург, 15 июня, 2017, 07:02 — ИА Регнум. В Свердловской области стало известно имя участника поисковой операции, который 14 июня нашёл потерявшегося в лесу 10 июня четырёхлетнего ребёнка в районе Рефтинского водохранилища. Им оказался волонтёр Павел Карпенко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Крамсокй. Дети в лесу. 1887

Ребёнок был найден в 11:00 по местному времени 14 июня.

«Я ослушался командира и ушёл вообще в другое место. Вышел на пригорок и думал, что получу от командира за то, что я ослушался, думал, заблужусь сам… Вижу берёзу, захожу за неё — лежит ребёнок, меня затрясло просто. Я начал в рацию кричать, что он здесь. Начали выносить, эвакуировать. Когда ребёнка нашёл, он не шевелился, честно говоря, я думал, что он умер. Я так и сказал сначала в рацию. Но потом услышал голос, он начал как-то шевелиться. И мне уже стало так хорошо, то что он шевелится. Я ждал остальных, потому что боялся его трогать, может он травмирован или ещё что-то. Пришла группа. Аккуратненько его подняли, дали водички попить. Осмотрели. Начали эвакуировать», — сообщил Павел Карпенко асбестовскому каналу «Кадр ТВ».

Мальчика эвакуировали до дороги на носилках, которые соорудили спасатели. Павла Карпенко поблагодарил отец ребёнка, обняв его и пожелав молодому человеку здоровья. По мнению спасателя, ребёнок очень сильный. Павел Карпенко сообщил, что мальчик был найден в семи с половиной километрах от места, где он потерялся, и не всякий взрослый выдержит маршрут без еды и воды, которым прошёл ребёнок по лесу и болотам.

Участники спасательной операции сообщили, что ребёнок был обессиленный и очень просил пить. Так же по их словам он питался травой, чтобы выжить и пил воду из луж и из болот. Нашёл ребёнка волонтёрский спасательный отряд «Сокол», а отряд «Лиза Алерт» участвовал в доставке ребёнка до дороги, куда спешила карета скорой помощи.

Врач скорой помощи Михаил Железнов сообщил, что у врачей есть подозрения на то, что у мальчика пневмония, так как лёгкие в хрипах и осложнения дыхания. Сам ребёнок, по его словам находился в стабильном, адекватном состоянии, всё понимает и ориентируется в происходящем. Михаил Железнов сообщил, что ребёнок был искусан клещами, но, по сведениям родителей, был привит от вирусного энцефалита.

В дальнейшем ребёнок был доставлен к вертолёту, который при помощи сотрудников «медицины катастроф» эвакуировал его в больницу города Асбеста. Далее мальчик был доставлен в ОДКБ №1 города Екатеринбурга. Главный врач детской больницы Олег Аверьянов сообщил, что с ребёнка были удалены четыре клеща, которые были отправлены в лабораторию. Он добавил, что медики проводят рентгеновские исследования, берут анализы крови и мочи ребёнка. Олег Аверьянов уточнил, что мальчик подвергся переохлаждению и получил стресс, при этом он разговаривает, но с трудом. На данный момент ребёнок находится в реанимации, но потом с ним будут работать психологи.

«Я вот не помню, чтоб ребёнок три-четыре дня, вот четверо суток он был в лесу», — сообщил Олег Аверьянов.

Врач не стал делать прогнозы, но отметил, что мальчик проведёт в больнице не менее недели. Он также сообщил, что родители будут допущены к ребёнку.

Как сообщало ИА REGNUM, четырёхлетний мальчик потерялся в лесу возле Рефтинского водохранилища утром в субботу 10 июня. Он отбился во время семейного отдыха от родителей. По факту пропажи ребёнка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности». Несмотря на то, что мальчик найден живым, расследование уголовного дела о «его смерти» продолжается.