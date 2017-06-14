Мадрид, 14 июня, 2017, 22:57 — ИА Регнум. Прокуратура Испании подала в Конституционный Суд страны сразу два иска против объявленного каталонским руководителем Карлесом Пучдемонтом референдума о независимости, который, предполагается, должен состояться 1 октября. «Предполагается» — это потому что дата и вопрос, который будет внесен в бюллетени для голосования («Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым самостоятельным государством?») еще не утверждены соответствующими законодательными актами, а лишь прозвучали в речи главы автономии. Тем не менее, эти же два положения звучали и в ходе манифестации, организованной Ассоциацией «муниципалитеты за независимость» в минувший уикенд. По мнению прокуратуры Испании, оснований для рассмотрения дела в Конституционном Суде достаточно, пишет испанская La Razón.

Иван Шилов ИА REGNUM

Кроме того, правоохранители сделали акцент в своем иске не на опасность или незаконность проведения не утвержденного официально пока каталонскими властями референдума, а на факт «нецелевого расходования бюджетных средств», которые выделяются Женералитатом (правительство Каталонии — прим. ИА REGNUM ) на приобретение урн для голосования и печатание бюллетеней. Эти расходы законом о бюджете региона на 2017 год предусмотрены не были.

Прокуратура напоминает, что «всякий референдум на территории Испании проводится с согласия правительства страны, как записано в Конституции» и дополнительно акцентирует внимание суда на высказываниях известного футболиста и тренера «Барселоны», ныне работающего в Англии Хосепа Гвардиолы, назвавшего в ходе манифестации государственное устройство Испании «авторитарным режимом».