Лондон, 14 июня, 2017, 22:52 — ИА Регнум. По мнению автора, американские бомбардировщики на британской земле — «это напоминание русским, что они слишком агрессивно ведут себя, направляя свои стратегические бомбардировщики на патрулирование воздушного пространства близ границ США, Великобритании и других государств НАТО». Американские же самолеты в Европе призваны показать, «насколько быстро смогут развернуться воздушные силы альянса и нанести адекватный ответный удар по противнику в любое уязвимое место и в любое время».

Carlos Menendez San Juan В-52H Stratofortress ВВС США

Впрочем, B-52H и B-1B задержатся в Фэрфорде, по-видимому, недолго, скорее всего, по окончании учений Sabre Strike и Baltop в Прибалтике они отправятся за океан, но этой демонстрации русским должно быть достаточно, чтобы они поняли, как надо себя вести, делает вывод Эванс.