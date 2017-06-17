Лос-Анджелес, США, 17 июня, 2017, 03:03 — ИА Регнум. Режиссёр Билли Уайлдер посвятил свой фильм «Сансент бульвар» Голливуду. Голливуду, бесконечно любимому воспринимаемому с любовью и одновременно щемящей тоской по ускользающей славе. О ставшей знаменитой работе режиссёра рассказывает постоянный автор ИА REGNUM, историк кино Валерий Рокотов.

Плакат фильма «Сансет бульвар»

Картина носит название улицы, известной тем, что та добивались свой век звезды эпохи немого кино. Там же поддерживала свой во многом иллюзорный замкнутый мирок и главная героиня фильма — бывшая суперзвезда Норма Десмонд. Внезапно для самой себя она получает возможность вновь испытать сильнейшие чувство — свою последнюю страсть к случайно попавшему в её плен сценаристу. История любви забытой кино дивы, бесконечно страдающей без внимания камеры, закончилась трагически. Сценарист бросил ее ‑ и она его застрелила, мстя за чувства, которые были разбужены и которым суждено было перерасти в свою противоположность.

Исполняя роли призраков прошлого, актёры этого фильма играли самих себя. Глория Свенсон, исполнительница главной роли, тоже в свое время блистала на немом экране, как и исполнитель роли её угрюмого первого мужа. Даже реальный глава студии Metro Goldwyn Meyer, Луис Майер, близился к закату, и потому особенно жёстко критиковал Уайлдера, называя её фильм позорящим Голливуд .

А фильм тем временем получил номинацию на самую престижную кинопремию страны. Номинацию за лучшую женскую роль Свенсон проиграла молодой актрисе, и не скрывала своей досады по поводу последнего и упущенное шанса.

Как же она ошибались!

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