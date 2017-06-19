Москва, 19 июня, 2017, 20:35 — ИА Регнум. 6 июля начинается ретроспектива фильмов Квентина Тарантино в четырех российских городах: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск. На больших экранах вновь появятся фильмы «Бешеные псы», «Криминальное чтиво», «Убить Билла 1» и «Убить Билла 2». Показ будет проведен проектом «Иноекино».

Цитата из х/ф «Бешеные псы». Реж. Квентин Тарантино. 1991. США Разговор

"Тарантино из тех авторов, кто может примирить синефилов с массовым зрителем, — говорит Алексей Бажин, руководитель компании «Иноекино». — Таких режиссеров на свете единицы. Конечно же, мы не могли обойти стороной его фигуру, учитывая, что показываем классику мирового кинематографа. Долго не могли заполучить права на фильм «Бешеные псы», и, наконец, это получилось. Мы покажем фильмы, которые сделали автора таким, каким его все теперь знают и любят.

К тому же, эти картины для меня очень ценны, ведь именно в момент моего погружения в мир кинематографа, вышел фильм «Pulp Fiction», видеокассета с которым ходила буквально по рукам в старших классах нашей школы. Тогда мы далеко не всё понимали в этом фильме правильно. Это был шок, мягко говоря. Ну, а потом Тарантино снял дилогию «Убить Билла», эстетикой которой я не перестаю восхищаться до сих пор. Восхитительное кино. Теперь все это богатство можно будет посмотреть на большом экране. Показывать будем, как всегда, с кинотеатральных копий DCP с отменным многоканальным звуком и в оригинале с субтитрами. Пиршество для киноманов!»

Сценарий первого полноценного фильма — «Бешеные псы» — был написан Тарантино за три недели. Режиссер собирался снять картину на минимальный бюджет и с использованием техники не самого лучшего качества. Но когда сценарием заинтересовался актер Харви Кейтель, проект получил финансовую поддержку от Live Entertainment. Режиссер хотел видеть в своем фильме Джеймса Вудса, однако гонорар, обещанный Тарантино, был настолько мал, что агент актера даже не передал ему эту информацию. Уже после выхода ленты Вудс узнал о намерении Тарантино и пожалел об упущенной возможности. Агент был уволен.

Начиная со своей первой серьезной работы Тарантино вводит насилие как кинематографический прием. Однако не вся публика была к этому готова: на многих показах зрители уходили прямо посреди сеанса на сцене с отрезанием уха полицейскому. Тем не менее лента собрала неплохую кассу и была одобрена критиками.

Цитата из х/ф «Криминальное чтиво». Реж. Квентин Тарантино. 1994. США

Следующий фильм — «Криминальное чтиво» — стал поворотным как в судьбе Квентина Тарантино, так и множества актеров, снявшихся в нем. В 1994 году Тарантино стал по-настоящему известным режиссером, а Ума Турман, которую он называл «своим Клинтом Иствудом», вошла в число ведущих актрис Голливуда. Джон Траволта вновь стал успешным актером после тяжелых для него 1980-х. А вот Брюс Уиллис уже был довольно известным, но последние ленты, в которых он снялся, были не очень удачны. Тогда актер решился сняться у Тарантино, хотя обещанный гонорар был намного ниже прежнего его заработка. И все же стратегия Уиллиса оправдалась: он получил миллионы долларов в качестве процентов с проката и разрушил стереотип о себе как об актере лишь боевиков.

В «Криминальном чтиве» сложился характерный для режиссера стиль: нелинейность сюжета, разбивание фильма на главы и знаменитые «тарантиновские» диалоги, когда герои могут большую часть времени разговаривать на совершенно отвлеченные темы.

Новый громкий выход Тарантино на большой экран состоялся в 2003 году, когда в прокат вышла первая часть кинодилогии «Убить Билла». Сюжет был разработан режиссером совместно с Умой Турман во время съемок «Криминального чтива», однако съемки начались гораздо позже из-за беременности актрисы. В новом фильме Квентин Тарантино выразил свое увлечение жанром китайского фэнтези «уся», спагетти-вестернами и итальянскими триллерами.

Цитата из х/ф «Убить Билла 1». Реж. Квентин Тарантино. 2003. США Оружие

Перед началом съемок всем актерам пришлось проходить усиленную подготовку: осваивать кунг-фу, искусство боя на мечах и разговорный японский. Не легче было и во время работы над фильмом, ведь актеры и сам режиссер получали многочисленные травмы. Особенно тяжело для Умы Турман дались съемки эпизода, где ее героиню погребают заживо. Актриса страдает клаустрофобией, и неделя работы над этой сценой далась ей с трудом. Впоследствии съемочная группа в шутку назвала фильм «Убить Уму».

Обозреватель ИА REGNUM Дмитрий Тёткин высказал свое мнение о творчестве Квентина Тарантино: «Среди прочих Голливудских «историй успеха» история этого режиссёра — мальчика из видео-проката (согласно популярной версии) — одна из самых известных. В его фильмах критики находят отражения чужих фильмов (вплоть до обвинений в плагиате), помесь жестокости с сарказмом, огромное количество энергии, «философские диалоги», «гламур» и «треш» в таинственной пропорции лучшего коктейля на бандитской вечеринке. Этот кинематограф иллюстрирует собой авторское кино очень особого образца, которое во многом парадоксально отрицает такие ценности чуть более традиционного авторства, как глубина мироощущения, вглядывания во внутренний мир, уважение к традиции и «высокой культуре». Зато такой кинематограф прекрасно подходит для жёлтой прессы и вообще пресс-коференций и, разумеется, широкой народной любви. Особенно западной аудитории. Здесь царит весёлая и неуязвимая поверхность вещей, штампов, ярких картинок, насмешек над жанром. Лирический цинизм. Всё понарошку. Убивать забавно. Жить ещё интересней».

Ретроспектива Квентина Тарантино продлится с 6 по 8 июля в кинотеатрах «Формула Кино Горизонт» (Москва), «Аврора» (Санкт-Петербург), «Колизей» (Екатеринбург) и «Победа» (Новосибирск).