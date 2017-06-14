Каракас, 14 июня, 2017, 22:40 — ИА Регнум. По мнению издания, подача протеста генпрокурором на решение президента Венесуэлы о созыве Конституционной Ассамблеи должна была намекнуть Мадуро, что он выходит за пределы легитимного поля и теряет доверие нации. Даже той ее части, которая еще не поняла, насколько правильны в своих устремлениях оппозиционеры. Отказ Верховного суда в удовлетворении протеста окончательно убедил Луису Ортегу в том, что в стране установилась диктатура, ничего общего с демократией не имеющая, делает вывод корреспондент испанской газеты в Каракасе Альфредо Месса.

Cancillería del Ecuador Луиса Ортега Диас

«Сразу после отказа ВС генеральный прокурор пришла к выводу, что Мадуро решил принять новую Конституцию, чтобы лишить всех своих соперников какой-либо возможности оспаривать у него пост президента, перечесляет журналист. — Кроме того, она заявила о том, что собирается возбудить дела против шестерых членов Верховного суда и против правительства и президента за их действия, направленные на лишение венесуэльского парламента полномочий. Таким образом Ортега подтвердила свой окончательный переход на сторону оппозиции».

«Количество сторонников Мадуро уменьшается с каждым днем, резюмирует корреспондент. — Режим Мадуро держится пока только за счет того, что военные сохраняют верность своему главнокомандующему».