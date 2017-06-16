Киев, 16 июня, 2017, 06:42 — ИА Регнум. Как известно, запрет на российские соцсети не гарантирует их игнорирования пользователями. Способы блокировки известны, и «кремлевская пропаганда» продолжает прорываться на тщательно выпалываемое поле укронета. Вот в Черкасской области СБУ задержала «пророссийского пропагандиста», который постил «ВКонтакте» и «Одноклассниках» материалы антиукраинской направленности, а точнее, дискредитирующие «АТО» и власть незалэжной, ратующего за «Русский мир» и поддержку «террористов» из ЛДНР. Причем задержанный честно, читая по бумажке заготовленный текст, признался, что да, распространял, «увлекся российской пропагандой», причем в виде копипаста. Пропагандист, выходит, даже не составлял в тайном своем замысле авторских материалов, а просто дублировал то, что размещалось на российских ресурсах. Сколько еще пользователей в таком случае могло бы подпасть под подозрение СБУ?

Иван Шилов ИА REGNUM

«Занимались бы реальными проблемами», любят говорить в таких случаях граждане, — тем более что проблемы и правда есть. Например, новая серия приключенческой саги «львовский мусор», воняющий на всю округу грузовик с которым задержали в Закарпатье. Но сбросить мусор в поле, уставленное теплицами, не удалось, и машина поехала дальше в поисках более подходящего места для незаконной свалки. В том самом «подходящем месте» на него и вышли, причем по запаху, местные крестьяне. Машина получила распоряжение проследовать по месту отправной точки в сопровождении полиции. Дальнейшая ее судьба не уточняется.

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