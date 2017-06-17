Великий Новгород, 17 июня, 2017, 03:33 — ИА Регнум. Реставрационные работы в новгородском музее «Витославлицы», начавшиеся в феврале сего года, планируется завершить в июне 2019 — к юбилею музея. На реставрацию объекта культурного наследия выделено порядка 1 млрд рублей: на эти средства будут отреставрированы 24 памятника федерального значения, из которых 21 — памятники деревянного зодчества. О ходе работ пишет корреспондент ИА REGNUM Ольга Ларина.

Ольга Ларина ИА REGNUM Музей народного деревянного зодчества «Витославлицы»

По словам заведующей Музеем народного деревянного зодчества Олеси Гавриловой, хотя некоторые объекты закрыты на все время реставрации, реставрационные работы будут вестись поэтапно, и музей продолжит принимать посетителей. Причем с началом работ количество посетителей в музее не уменьшилось и составляет до 5.000 посетителей в праздничные дни.

Генеральный подрядчик — компания «Ренессанс-Реставрация» (Санкт-Петербург), а ООО «Музейные технологии» ведет работы на одном из сложнейших объектов, церкви Рождества Богородицы. Новодела не будет, но будут новшества, которые описывает главный архитектор проекта Виктор Попов. В частности, говорит он, чтобы обезопасить памятники от протечек, между деревянными досками положат изоляционный слой из металла, как это делалось в «Кижах».

Кровли подлежат замене: срок их эксплуатации довольно короток. Бревна срубов заменяться не будут, их защитят специальными накладками. Опять же, по примеру «Кижей», бревна обработают гидрофобным составом. А вот церковь Успения Богородицы придется перебрать и собрать заново.

Читайте подробности, смотрите фоторепортаж с объектов: Миллиард — в дерево: новгородские «Витославлицы» отреставрируют

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