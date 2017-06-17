Новгородские «Витославлицы». Как реставрируют музей деревянного зодчества
Великий Новгород, 17 июня, 2017, 03:33 — ИА Регнум. Реставрационные работы в новгородском музее «Витославлицы», начавшиеся в феврале сего года, планируется завершить в июне 2019 — к юбилею музея. На реставрацию объекта культурного наследия выделено порядка 1 млрд рублей: на эти средства будут отреставрированы 24 памятника федерального значения, из которых 21 — памятники деревянного зодчества. О ходе работ пишет корреспондент ИА REGNUM Ольга Ларина.
По словам заведующей Музеем народного деревянного зодчества Олеси Гавриловой, хотя некоторые объекты закрыты на все время реставрации, реставрационные работы будут вестись поэтапно, и музей продолжит принимать посетителей. Причем с началом работ количество посетителей в музее не уменьшилось и составляет до 5.000 посетителей в праздничные дни.
Генеральный подрядчик — компания «Ренессанс-Реставрация» (Санкт-Петербург), а ООО «Музейные технологии» ведет работы на одном из сложнейших объектов, церкви Рождества Богородицы. Новодела не будет, но будут новшества, которые описывает главный архитектор проекта Виктор Попов. В частности, говорит он, чтобы обезопасить памятники от протечек, между деревянными досками положат изоляционный слой из металла, как это делалось в «Кижах».
Кровли подлежат замене: срок их эксплуатации довольно короток. Бревна срубов заменяться не будут, их защитят специальными накладками. Опять же, по примеру «Кижей», бревна обработают гидрофобным составом. А вот церковь Успения Богородицы придется перебрать и собрать заново.
Читайте подробности, смотрите фоторепортаж с объектов: Миллиард — в дерево: новгородские «Витославлицы» отреставрируют
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