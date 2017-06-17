Токио, 17 июня, 2017, 04:04 — ИА Регнум. Япония, оккупированная США после Второй Мировой войны, продолжает оставаться «непотопляемым американским авианосцем». Как наличие американских баз влияет на саму Японию и ситуацию в регионе, рассказывает в своей статье доктор исторических наук, постоянный автор ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг США

План по превращению Японии в основного союзника в Дальневосточном регионе оформился в американской политике почти сразу после окончания Второй Мировой войны. Уже в 50-м году государственный секретарь США Дин Ачесон призвал «восстановить Японию как один из основных барьеров против коммунизма в Азии». К вопросу «восстановления» американцы подошли с присущей им деловой хваткой.

Мирный договор предполагалось заключить на условиях сохранения контроля над политической и экономической деятельностью Токио. И эта цель была во многом достигнута. Японское правительство, напуганное ростом прокоммунистических настроений в регионе и победой коммунистов в Китае, старалось обеспечить себе поддержку США, включая военные базы на своей территории. Политика по превращению Японии в военный форпост против СССР и Китая дополнилась попыткой одностороннего заключения мирного договора между Вашингтоном и Токио.

В случае успеха такой дипломатический маневр создал бы необходимый американцам долгосрочный очаг напряженности в отношениях Японии с Москвой и Пекином. Несмотря на протест, выраженный не только Советским Союзом, но и рядом других стран, именно такая форма была выбрана для подписания Сан-Францисского мирного договора, 8 сентября 1951 г. СССР и Китай остались по отношению к Японии в состоянии войны с Японией.

Как разворачивались дальнейшие события в Тихоокеанском регионе, читайте в статье: Япония как «непотопляемый авианосец» США

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