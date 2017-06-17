Москва, 17 июня, 2017, 05:05 — ИА Регнум. Демократия в наше время это термин, ставший разменной монетой в политической игре. Назначая и снимая статус «демократических», сильные государства занимаются третированием слабых, партии, стремящие достичь преимущества, меряются «демократичностью» своих программ со своими соперниками. Между тем, как от содержания слова, в переводе означающего «народовластие» уже почти ничего не осталось. Где выход из этого бедственного положения, несущего произвол сравнимый со средневековым в политическую практику наших дней? Этот вопрос поднимает в своей статье постоянный автор ИА REGNUM Дмитрий Буянов.

Александр Дейнека. Постановили единогласно. 1925

У современной России свои счеты со словом «демократия», использовавшимся в перестройку как синоним развала страны и ограбления ее жителей. Возможно, поэтому и решение задачи по возвращению смысла истинной демократии также долг России и ее гражданского общества. Тем более, что у русских есть опыт противостояния «демократии», при которой власть раз за разом оказывается в руках одних и тех же ловких политических манипуляторов.

Не стоит идти на поводу мифа, объявлявшего власть коммунистов, продержавшуюся 73 года исключительно результатом развязанного ими «террора». Покуда Советы, представлявшие низовой уровень самоорганизации на местах соответствовали своему назначению, имевшую место форму политической системы действительно можно было считать близкой к искомому «народовластию». До тех пор, пока «народ» и «политики» не раскалываются на группы, живущие совершенно разными интересами, система подтверждает свою жизнеспособность перед лицом любых трудностей.

Организация замкнутой политической группировки в рамках властвующей верхушки, упущенное на начальном этапе, уже через несколько лет оказывается способно на предательство приведшего эту верхушку к власти народ. Такова картина, которую можно уловить в самом общем виде, взглянув на внутриполитическую эволюцию СССР. Существует ли альтернатива такому отстающему от вызовов современности способу политического существования?

Читайте подробности в статье: Западная «демократия» и русская альтернатива. Кто победит в XXI веке?

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