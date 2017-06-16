Москва, 17 июня, 2017, 02:20 — ИА Регнум.

Произошедшее 5 июня событие, давшее начало «Катарскому кризису», вызывает много вопросов о возможных путях развития вспыхнувшего обострения отношений между Саудовской Аравией и ее союзниками с одной стороны и обвиненным ими в «поддержке террористов» Катаром с другой. Как сложится ситуация в ближайшее время и что стало причиной такого неожиданного хода саудовцев, рассматривает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Саркис Цатурян.

Intpolicydigest.org Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Для того, чтобы точнее взвесить все «за» и «против» той или иной версии происходящего вокруг Катара, стоит принять во внимание, что Катар уже некоторое время выбивался из общего ряда политических действий своих соседей по Персидскому заливу своей склонностью к построению контактов с Ираном. В рамках плана по построению «арабского НАТО», такая вольность, разумеется, могла быть сочтена совершенно излишней. Но дело, возможно, не только в ней.

Если сложить известную роль Катара как центра управления организации «Братья мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сыгравшей основную роль в событиях т.н. «арабской весны» и очень крупные финансовые вливания США, сделанные в катарскую программу производства сжиженного газа, то можно прийти к следующему заключению.

Вашингтону выгоден разлад между Дохой и Эр-Риядом, контролируя который США получают возможность воздействия на ситуацию в регионе сразу с двух направлений. Контроль над «арабским суннитским НАТО» может дополниться рычагом управления их противниками, если Катар образует ту или иную коалицию с Ираном. Ловкая комбинация, если она соответствует реально происходящему.

Какие еще доводы можно привести в пользу данной гипотезы, читайте в статье: США внедряются в Иран через Катар. Кому это выгодно?

Предлагаем вашему вниманию также другие статьи Саркиса Цатуряна, посвященные аспектам ближневосточного конфликта.