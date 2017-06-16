Москва, 17 июня, 2017, 00:11 — ИА Регнум. Для решения нагорно-карабахского вопроса есть только один способ — переговоры. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, добавив, что длительный переговорный процесс принимал разные формы, и договоренности много раз были близки, «даже на расстоянии вытянутой руки, потом срабатывал какой-то инстинкт недоверия то одной стороны, то другой, но надо работу продолжать». О том, что стоит за дипломатическим языком, пишет редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Сергей Лавров и раньше говорил о том, что конфликтующие стороны много раз приближались к достижению соглашения, однако на этот раз он подчеркнул, что в ходе переговоров уже выработан набор принципов, но «необходимо согласовать целый ряд очень сложных деталей, которые затрагивают очень деликатные вопросы, в том числе внутриполитические вопросы».

Прежде министр говорил о том, что «проблема урегулирования нагорно-карабахского конфликта не является внутренним делом Баку», а значит и Еревана: следовательно, конфликт вокруг НКАО, с одной стороны (с учётом работы МГ ОБСЕ) интернационализирован, а с другой — сопредседатели МГ ОБСЕ заявляют, что Баку и Ереван прежде всего должны договариваться друг с другом.

Но есть на Западе и те, кто продвигают мысль о «неизбежности войны между Азербайджаном и Арменией». Лавров говорит о необходимости продолжения переговоров, — но в каком формате должны идти эти переговоры и кто должен принимать в них участие?

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