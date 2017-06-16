Москва, 16 июня, 2017, 06:23 — ИА Регнум. Фашизм предполагает диктатуру, отсутствие свобод, антидемократию, элитаризм и вмешательство государства во все сферы личной жизни гражданина. Либерализм — это нечто совсем иное: безграничная свободы, множество взаимно пересекающихся культур, толерантность, права человека, защита частной жизни.

Мария Ухтилова. Памятник 82 детям шахтерского поселка Лидице в Чехии, уничтоженным в ходе расправы над жителями города после убийства протектора Богемии и Моравии Рейнхарда Гейдриха

Тем не менее эти отличия только кажутся коренными: если смотреть в суть, они предстают вторичными. Пример тому — политические альянсы либерализма и фашизма: в Латинской Америке — либерализм плюс хунта, на Ближнем Востоке — либерализм плюс «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на Украине — либерализм и необандеровцы (список можно продолжать). Политическое объединение этих двух, внешне столь непохожих, идеологий на практике оказывается возможным. Каким образом? Кто из участников тандема изменился, подстраиваясь под другого?

Фашизм после Второй мировой войны буквально оброс всевозможными масками, но остался фашизмом. А вот либерализм сильно изменился. Он стал все больше походить на элитаризм и все меньше — на демократию.

Что подорвало демократические основы либерализма, читайте здесь: Либеральный фашизм — политический гибрид XXI века

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