Киев, 16 июня, 2017, 06:45 — ИА Регнум. В целом банковская сфера Украины находится не в самом завидном положении. За последние несколько лет начиная с 2015-го число банков сократилось на сотню; с начала этого года — на шесть, теперь их в общей сложности 90, и, видимо, с приходом лета наступает некая пауза. Во всяком случае, в «Фонде гарантирования вкладов физических лиц» банкротства крупных банков не ожидают.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Арсений Яценюк

И хотя, по словам председателя Фонда, расслабляться не приходится, потому что кризис продолжается, НБУ смотрит на вещи более мрачно: более трети небольших банков из всех оставшихся нуждаются в докапитализации (по состоянию на 1 апреля 2017 года), требование должно быть выполнено до 11 июля. И хотя крах этих банков не станет катастрофой, требования их капитализации усложняются, потому что в условиях снятия Нацбанком ограничений на вывод средств за рубеж вряд ли найдутся желающие «замораживать» деньги в банковском капитале.

Примечательным явлением стали «банки-зомби» — обанкротившиеся, но не сдавшиеся. Среди хозяев таких банков есть желающие судиться с Нацбанком или ФГВФЛ, причем порой небезуспешно: решение о ликвидации банка «Михайловский», центрального участника громкого банкротства, отменено по решению суда.

ФГВФЛ утверждает, что все не так плохо, и как бороться с «банками-зомби», ему уже ясно. Читайте подробности: Ноу-хау для Украины — восстание «банков-зомби»: обзор банковского сектора

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