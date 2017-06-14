Кабул, 14 июня, 2017, 22:06 — ИА Регнум. В афганской провинции Нангархар боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили часть территории, окружающей пещерный комплекс Тора-Бора, бывшее укрытие Усамы бен Ладена, 14 июня сообщает Associated Press.

Vsr.mil.by Тора-Бора, Афганистан

Боестолкновения между талибами и боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе горного хребта Сафедхох начались вечером 13 июня, заявил представитель администрации провинции Нангархар Аттахуллах Ходжани.

«Я могу подтвердить, что боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заняли некоторые районы вокруг Торы-Боры, но не сам пещерный комплекс», — заявил Ходжани.

Под «пещерным комплексом» Ходжани подразумевает укрытие Усамы бен Ладена и сотен других членов «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), укрывшихся в горах от массированной бомбардировки США в декабре 2001 года.

«Основываясь на информации, полученной от местных жителей, по меньшей мере 12 боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были ликвидированы в результате атаки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Тора-Бора», — заявил представитель провинциального парламента Хазрат Али.

Террористы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили большую часть территории, прилегающей к Тора-Бора, на некоторых горных вершинах боевики установили артиллерийские орудия, заявил представитель министерства обороны Афганистана Ширин Ага Факири.

Напомним, через несколько месяцев после терактов 11 сентября 2001 года Усама бен Ладен укрылся от войск США в пещерном комплексе Тора-Бора, затем ему удалось бежать в Пакистан.

По оценкам Соединенных Штатов, в Афганистане находятся 600−800 боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), большинство из которых — в Нангархаре.