Вашингтон, 14 июня, 2017, 22:00 — ИА Регнум. США через пять лет утратят способность сохранять военное присутствие за рубежом, если Пентагон останется без стабильного и щедрого финансирования, заявил председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд на слушаниях сенатского комитета США по вооружениям, сообщает RT.

The U.S. Army ВС США

По заявлению Джозефа Данфорда, вооруженные силы США утрачивают военное превосходство, уступая занятые позиции потенциальным противникам.

По мнению генерала, без стабильного достаточного финансирования военных программ США за пять лет потеряет способность осуществлять военное присутствие за пределами своей страны, которое является основой военной стратегии Вашингтона.

Кроме того, генерал Данфорд добавил, что Пентагон должен «восстановить подорванное превосходство», для чего потребуется соответствующее финансирование.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня глава Пентагона Джеймс Мэттис сообщил, что американские вооруженные силы обладают крайне низким уровнем боеготовности и подчеркнул, что причиной этого является сокращение военного бюджета. Для преодоления сложившейся ситуации Мэттис потребовал постоянно растущего финансирования.