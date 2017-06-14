Нижний Новгород, 14 июня, 2017, 21:34 — ИА Регнум. Нижнему Новгороду понадобиться еще 10 лет, чтобы перевести все школы города на обучение в одну смену. Об этом заявил директор департамента строительства Юрий Щеголев.

Светлана Иванова ИА REGNUM

По его словам, в рамках федеральной программы по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях на 2016 — 2025 годы, принятой правительством РФ еще в 2015 году Нижнему Новгороду потребуется 18,2 млрд рублей. Из них 4,5 млрд рублей должны быть выделены из бюджета Нижнего Новгорода. Основная цель программы — ликвидация второй смены в школах.

На сегодня в Нижнем Новгороде во вторую смену обучается 14 383 школьника, это более 12% от их общего числа. Согласно программе, в городе планируется построить 18 школ и 14 пристроев. Только по 11 объектам работы могут быть начаты в 2017—2018 годах, остальные потребуют дополнительной проработки по формированию земельных участков, работы по освобождению от прав третьих лиц и т.д. Затраты на эти 11 объектов составят 4,5 млрд рублей (1,2 млрд рублей — из городского бюджета).

Совместно с районными администрациями проведена работа по корректировке первоначальных планов с учетом реальной потребности тех или иных территорий в дополнительных местах в школах.

Также обсуждается необходимость снижения местного норматива расчетной площади на одного школьника до 20 кв.м. Эти нормативы планируется принять до конца года. Чиновники считают, что это даст возможность проектировать пристрои к школам в густонаселенных и активно застраиваемых микрорайонах.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, осенью 2016 года чиновники отрапортовали, что во многих районах Нижегородской области будет запущена программа строительства школ.

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«Всего осталось построить 72 школы и 25 пристроев — это 56 тыс. новых школьных мест. И тогда по всей области будет ликвидирована вторая смена», — заявил 1 сентября на открытии нового лицея имени А.С. Пушкина в Семенове губернатор Валерий Шанцев.