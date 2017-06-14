Вашингтон, 14 июня, 2017, 21:23 — ИА Регнум. Федеральная резервная система (ФРС) США приняла решение повысить ключевую ставку с 0,75−1% годовых до 1−1,25%. Об этом сегодня, 14 июня, информирует пресс-служба регулятора.

Правление Федеральной резервной системы США. 1917

Сообщается, что комитет по открытым рынкам ФРС США по итогам июньского заседания повысил базовую процентную ставку до 1−1,25% с 0,75−1% годовых.

Стоит отметить, что решение совпало с прогнозом большинства финансовых аналитиков, которые предполагали, что в июне ФРС повысит ставку.

Напомним, это уже второе повышение ключевой ставки ФРС за 2017 год. Регулятор поднимал ставку в марте — до 0,75−1%. До этого темпы повышения были более медленные — по одному разу в 2015 и 2016 годах.

До этого, в 2007—2008 годах, ФРС снижала ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки 0−0,25% в декабре 2008 года.