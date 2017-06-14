Москва, 14 июня, 2017, 21:18 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении правительственный законопроект, вносящий изменения в федеральный бюджет на 2017 год, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня.

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В ходе рассмотрения законопроекта ко второму чтению депутаты профильного комитета пересмотрели некоторые статьи расходов в обновленной версии госсметы. По предложению Минфина некоторые ассигнования были перераспределены. Между тем замминистра финансов Татьяна Нестеренко отметила, что ко второму чтению ведомство лишь уточнило некоторые статьи расходов и просто перераспределило средства внутри них.

Так, например, по данным Минфина, удалось сэкономить 24 млн рублей благодаря тому, что тарифы на почтовые услуги изменятся 3 июля и Федеральная налоговая служба смогла уменьшить объем ассигнований. Сэкономленные средства были перераспределены на закрытые статьи бюджета.

Порядка 1,8 млн рублей Минфин предлагает перераспределить на выплату пособий нетрудоспособным гражданам. Еще 45 млн рублей из средств, выделенных Минобрнауки, предлагается разделить между вузами.

Росгидромет получит на 37 млн рублей больше, чем планировалось ранее. Они понадобятся для составления прогноза погоды во время Универсиады, считают в Минфине.

Как ранее уже сообщало ИА REGNUM, Минфин смог оптимизировать свои транспортные расходы за счет использования такси — на этом ведомство смогло сэкономить порядка 11 млн рублей, которые были перенаправлены на внутренние нужды министерства.

Еще 64 млн рублей распределяются между Минюстом, Федеральной службой судебных приставов и Генпрокуратурой в виде жилищных субсидий госслужащим. Порядка 60 млн рублей правительство направит на маркировку лекарств.

На мелиорацию, а именно на ведение рыбохозяйственных мероприятий, замминистра финансов Татьяна Нестеренко предложила выделить 104,7 млн рублей. Еще 2,6 млн рублей планируется перенаправить на компенсацию гражданам, работавшим и уволенным на Крайнем Севере.

Кроме того, Минфин также предложил перераспределить средства таким образом, чтобы увеличить расходы на нужды Министерства иностранных дел, а именно на выдачу паспортов РФ. Кроме того, больше средств также поступит в Министерство внутренних дел, что позволит полностью закрыть задолженность перед адвокатами за 2016 год.

Поправки в госсмету 2017 года правительство внесло в нижнюю палату парламента в мае. В первом чтении законопроект был рассмотрен на пленарном заседании 9 июня. Минфин пересчитал бюджет, исходя из более позитивной для российской экономики ситуации. Так, благодаря росту нефтяных цен доходы бюджета в 2017 году вырастут на 1,191 трлн рублей до 14,679 трлн рублей. Расходы вырастут менее значительно — на 315 млрд рублей до 16,556 рублей. Соответственно, дефицит бюджета по итогам 2017 года составит не 3,2%ВВП, а 2,1% ВВП.

Благодаря увеличению расходов правительство предлагает повысить финансирование некоторых приоритетных направлений. Таким образом, порядка 25 млрд рублей правительство предлагает направить на докапитализацию Россельхозбанка и развитие агропромышленного комплекса. Чуть меньше — 24 млрд рублей — правительство выделило на стимулирование промышленности. Еще порядка 15 млрд рублей будут направлены на транспортную инфраструктуру — в основном на дороги и аэропорты.

В пенсионной системе окажется на 11,5 млрд рублей больше, чем планировалось ранее. Кроме того, правительство решило ввести новый инструмент поощрения регионов. На эти цели выделено 10 млрд рублей, которые будут распределены между субъектами РФ, которые окажутся наиболее успешными в вопросе улучшения налогового потенциала. На региональные бюджеты правительство планирует направить 3 млрд рублей госсредств.

Поправки в бюджет во втором чтении депутаты рассмотрят на пленарном заседании 16 июня.