Йошкар-Ола, 14 июня, 2017, 21:10 — ИА Регнум. В Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Государственного собрания региона шестого созыва, генерального директор ООО «Махаон» по ч.1 ст.176 УК РФ («Незаконное получение кредита, причинившее крупный ущерб»). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского СУ СКР.

СК России

По данным следствия, генеральный директор и единственный учредитель ООО «Махаон» был достоверно осведомлен о финансовых трудностях, которые испытывало предприятие. В августе 2015 года он предоставил в Банк «Йошкар-Ола» документы, содержащие заведомо ложные сведения о наличии прибыли. С августа по декабрь 2015 года предприятие получило по овердрафтному договору более 24,5 млн рублей. При этом в банк вернули только около 20 млн рублей. В результате банку причинен ущерб на сумму более 4,5 млн рублей.

В пресс-службе подчеркнули, что 25 декабря 2015 года было принято решение о ликвидации ООО «Махаон».

В ходе расследования назначены и проведены 3 почерковедческие, экономическая и бухгалтерская экспертизы, допрошено 48 свидетелей, материалы дела составили 14 томов. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

Отметим, что СУ СКР не называет фамилию обвиняемого, однако на официальном сайте парламента Марий Эл в качестве директора ООО «Махаон» указан Алексей Степанов, который является членом фракции «Единая Россия» и заместителем председателя Комитета по законодательству.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в июне 2016 года директор ООО «Махаон» Степанов дисквалифицирован сроком на 1 год в связи с не ликвидацией задолженности по зарплате в отношении сотрудников предприятия. Задолженность по зарплате в отношении 296 работников превысила 3 млн рублей.

При этом в течение года Степанов дважды привлекался к административной ответственности в связи с постоянными задержками выплат зарплаты на предприятии.

В мае 2016 года ООО «Махаон» признано несостоятельным (банкротом). На предприятии введена процедура конкурсного производства. В отношении компании подано более 14 исковых заявлений, сумма требований которых составляет от 19 тыс. до 3 млн рублей.