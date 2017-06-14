Симферополь, 14 июня, 2017, 21:15 — ИА Регнум. По итогам нескольких контрольных выездов к водопадам Учан-Су и Джур-Джур сотрудникам Центра оперативного реагирования при Совете министров Республики Крым так и не удалось предотвратить взимание платы за проход на территорию особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Об этом 14 июня на селекторном совещании в правительстве Крыма сообщил начальник управления оперативного реагирования центра Святослав Манежин, передает «Крыминформ».

Водопад Джур-Джур

«На Джур-Джур было три выезда осуществлено. В первый раз настоятельно требовали оплату, наши сотрудники провели разъяснительную беседу, что так делать нельзя. Во второй раз ситуация не поменялась», — заявил Манежин.

«На Учан-Су мы тоже осуществляли три выезда. Один раз, правда, плату не взимали, но позже выяснилось, что просто кассовый аппарат был на обслуживании», — продолжил он.

Замминистра экологии и природных ресурсов Республики Крым Наталья Сологуб пыталась возразить, что плату с сотрудников центра оперативного реагирования могли брать не столько за проход, сколько за «экскурсии», однако Манежин решительно опроверг это предположение.

В итоге начальник управления оперативного реагирования центра предложил министерству экологии и природных ресурсов Крыма установить на всех ООПТ информационные таблички о том, что плата за проход не взимается. Глава Крыма Сергей Аксёнов поддержал идею и поручил министерству разместить объявления на заметных местах с шрифтом более 1 мм в трёхдневный срок.

Исключением, по словам Аксёнова, могут быть места, по которым приняты официальные решения и организована прозрачная схема сбора средств за какие-либо услуги.

Напомним, что в феврале 2017 года замминистра экологии Республики Крым Алла Архангельская сообщила, что доступ на территорию природных достопримечательностей Крыма в новом курортном сезоне будет свободным и бесплатным за исключением территории заповедников и национального природного парка «Тарханкутский».

Несмотря на это, с началом курортного сезона посещение природных достопримечательностей Крыма стало платным — формально в заповедниках деньги стали взимать деньги за экскурсионные услуги, однако посмотреть на достопримечательность без экскурсовода нельзя, поскольку для посещения особо охраняемой природной территории требуется специальное разрешение.

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