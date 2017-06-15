Астрахань, 15 июня, 2017, 04:55 — ИА Регнум. В Астраханской области продолжают разбираться, из-за чего в регионе сложилась проблемная ситуация с непомерными начислениями населению за потребление газа. Одну из причин народные избранники видят в несовершенстве законодательства. Речь идёт о Правилах поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, которые были утверждены постановлением правительства РФ №549 в 2008 году, на положения которых ссылаются специалисты «Газпром межрегионгаз Астрахань», доказывая правомерность своих действий, передаёт корреспондент ИА REGNUM 15 июня.

34regiongaz.ru Газ

В этом документе не урегулированы вопросы присутствия представителей ресурсоснабжающей организации у абонентов в случае замены приборов учёта потребления газа на новые. Также не предусмотрена ответственность поставщика за несвоевременное опломбирование счётчиков. Что в конечном итоге и приводит к конфликтной ситуации.

Читайте также: Астраханцы жалуются на необоснованно высокие платежи за газ

Народные избранники считают, что правила нуждаются в корректировке. Парламентарии подготовили проект обращения к российскому правительству, в котором они изложили свои доводы. Рассмотреть его планируется на пленарном заседании думы 20 июня.

Между тем, считают депутаты, есть и субъективные факторы: во многих случаях «Газпром межрегионгаз Астрахань» намеренно создаёт препятствия для людей.

Как пояснила первый заместитель председателя думы Ирина Родненко, поставщик — «Газпром межрегионгаз Астрахань» — монополист на рынке услуг по реализации природного газа в Астраханской области в начале года вдруг «выяснил», что приборы учёта ресурса у многих астраханцев не опломбированы должным образом. Но до этого в течение длительного периода компания принимала по их показаниям оплату.

«Ресурсоснабжающей организации это выгодно. Ведь оплачивать поставку газа по показаниям приборов учёта обходится населению дешевле. Фактически граждан понуждают оплатить ресурс, который им не был поставлен», — добавила Родненко.

В том, что ресурсоснабжающая организация намеренно создаёт препятствия людям, уверен и председатель комитета Юсуф Зейнединов. Так, компания не обеспечивает надлежащую работу по приёму заявок на установку пломб, проверке абонентов, своевременному выявлению фактов отсутствия пломбировки. Кроме того, далеко не в каждом астраханском селе есть абонентский пункт этого ведомства. В случае замены счётчика пломба сразу не устанавливается, для этого астраханцы должны отдельно обращаться к поставщику.

За ведомство вступился региональный министр промышленности, транспорта и природных ресурсов Радик Харисов. Конфликтная ситуация, на его взгляд, сложилась из-за правового коллапса. И прежде чем обращаться к вышестоящему руководству (было предложено подготовить ещё и обращение к генеральному директору «Газпром межрегионгаз»), надо досконально разобраться на местном уровне.

Депутатов такая позиция министерства возмутила. Парламентарии решили, что приостановят обращение к гендиректору, если до 13 июля министр представит депутатскому корпусу исчерпывающую информацию об урегулировании вопроса.

Также по теме: Эпопея с завышенными платежами за газ в Астраханской области продолжается

Астраханцы взбунтовались против «Газпрома»

Как сообщало ИА REGNUM, эпопея с многотысячными счетами за потребление газа началась с января 2017 года. В думу поступило свыше 200 жалоб от жителей Камызякского района области. В ресурсоснабжающей же организации объяснили огромную задолженность за потребление услуги несвоевременным обращением к ним людей с просьбой опломбировать прибор учёта и зарегистрировать его после установки. Поэтому платеж начислялся по нормативу, что в разы дороже.

В феврале ситуацию обсудили в областной думе. По результатам направленного в прокуратуру запроса выяснилось, что «Газпром межрегионгаз Астрахань» допустил ряд нарушений закона, генеральному директору организации было вынесено представление об их устранении.

Подробнее: С завышенными счетами за газ в Астраханской области разберётся прокуратура

В марте проблему с завышенными расчётами по газовым платежам с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» Юрием Фроловым обсудил губернатор региона Александр Жилкин, который потребовал прекратить эту «вакханалию». Фролов, отметив тогда, что такая ситуация складывается в том числе и из-за федерального законодательства, пообещал для добросовестных плательщиков перерасчёт необоснованно начисленных платежей.

Пока камызякцам перерассчитывали выставленные ранее платежки, в мае с той же проблемой в думу начали обращаться жители Наримановского и Ахтубинского районов. Представители газоснабжающей организации также пояснили, что всё дело в нерасторопности самих астраханцев, которые тянут с опломбировкой прибора учета. Парламентарии предложили написать обращение в федеральные органы власти с просьбой вмешаться в ситуацию.

Подобные сигналы в региональный парламент не прекращаются. Теперь они поступают из разных районов области.