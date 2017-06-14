Москва, 14 июня, 2017, 20:50 — ИА Регнум. Российский бизнесмен Сергей Михайлов подал в суд на оппозиционного блогера Алексея Навального и его Фонд борьбы с коррупцией иск о защите чести и достоинства. Об этом сегодня, 14 июня, сообщает пресс-служба Люблинского суда Москвы.

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Сообщается, что в исковом требовании Михайлов требует с Навального компенсацию в размере 500 тысяч рублей.

Бизнесмен просит суд признать порочащими его честь и достоинство сведения, которые были распространены в материале о генеральном прокуроре Юрии Чайке.

Также Михайлов просит взыскать с Навального и его ФБК 500 тысяч рублей компенсации.

Уточняется, что бизнесмен просит взыскать в его пользу по 250 тыс. рублей с каждого из ответчиков — Алексея Навального и ФБК.

Кроме того, Михайлов требует взыскать с ответчиков его судебные расходы — около 20 тысяч рублей.