Москва, 14 июня, 2017, 20:36 — ИА Регнум. В мае социальная сеть «ВКонтакте» запустила проект «Выпускной-2017». Все выпускники этого года, которые указали информацию в профиле, получили предложение вступить в чат с одноклассниками и учащимися параллельных классов — беседа создается автоматически. Для выпускников доступны специальные стикеры и другой эксклюзивный контент.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выпускной в Парке Горького, Москва

«Участие в акции приняли уже более 520 тыс. человек — свыше 80% выпускников школ этого года», — сообщается в пресс-релизе социальной сети.

Специальное приложение по созданию цифровых выпускных альбомов автоматически соберет на единой странице информацию об учебном заведении, профили одноклассников, фотографии, где отмечены пользователь и его друзья из школы, добавили во «ВКонтакте».

Выпускники смогут также оставлять друг другу пожелания в альбомах, в том числе анонимно, получать дополнительные стикеры. Также у выпускников есть возможность создать индивидуальный альбом, добавив в него всю параллель или только самых близких друзей, загрузить памятные фотографии, выбрать одну из пяти тем оформления.