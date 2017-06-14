Анкара, 14 июня, 2017, 20:40 — ИА Регнум. Анкара продолжает проявлять обеспокоенность активностью сил самообороны сирийских курдов (YPG), несмотря на уверения США, что американское оружие YPG не будут использовать против турецких войск, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Kurdishstruggle Боец YPG

Речь идёт о том, что ранее президент США Дональд Трамп одобрил поставку сирийским курдам тяжелого вооружения. Эти планы сразу вызвали недовольство Анкары, уверенной в связях курдского сирийского ополчения с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

Напомним, Рабочая партия Курдистана признана террористической как в Турции, так и в США.

Кроме выражения своей обеспокоенности, руководство Турции заявило, что не будет участвовать в военной операции в Ракке, если отряды YPG будут привлечены к ней.

По словам пресс-секретаря президента Турции, Анкаре очень трудно понять, почему США сотрудничают с «террористической организацией».

Напомним, сирийский город Ракка контролируется боевиками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с 2013 года. Этот город сейчас считается их неофициальной столицей. В 2016 году коалиция, возглавляемая США, заявила о военной операции по освобождению города от террористов, однако уже несколько месяцев бои продолжаются на подступах к Ракке. Командование коалиции заявляет, что целью явно затянувшихся боёв является полная блокада города.

Несмотря на то, что в операции участвуют спецназ и ВВС США, основная тяжесть наземных боёв лежит на так называемых «Сирийских демократических силах», основной костяк которых составляют вооруженные формирования сирийских курдов.