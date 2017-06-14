Бухарест, 14 июня, 2017, 20:29 — ИА Регнум. В Румынии широко обсуждают политические и экономические итоги визита румынского президента Клауса Йоханниса в Вашингтон, где он встретился с президентом США Дональдом Трампом. Издание Ziarul Financiar с воодушевлением пишет, что «экономика Румынии объемом в $200 млрд начинает иметь значение для такой колоссальной экономической мощи в $18 трлн, как у США».

Иван Шилов ИА REGNUM

Эксперты, впрочем, высказываются более скептически. «Экономический интерес США по отношению к Румынии очень незначительный. Политический интерес довольно сильный. И этот последний пункт весьма важен. Но со временем этот «политический» интерес повлияет и на экономический», — считает румынский экономический эксперт Аурелиан Дочия.

Издание Mediafax пишет, что визит Йоханниса в США выходит за рамки простой вежливости. В течение следующих двух недель румынский президент поедет с визитом в Германию и Францию. «Какова польза Румынии, в первую очередь экономическая, от этих визитов?» — задается вопросом издание.

«Я думаю, что пока преждевременно говорить об «экономической выгоде». Тут выигрыш прежде всего политического характера. Но политические выигрыши всегда, со временем, приводят и к экономическим выгодам», — настаивает Аурелиан Дочия.

Другой румынский экономист Драгош Кабат еще более скептичен. Он считает, что «Трамп даже не знает, где находится Румыния на карте, также как не знает, где находится Катар — восточное государство, в котором США имеют сильную военную базу, страна, о которой упоминали в совместной пресс-конференции Трампа с Йоханнисом, и которую изолировали из-за «поддержки терроризма».

Он обратил внимание, что заявление Трампа по Катару было сделано на пресс-конференции с Йоханнисом. «Трампу нужно было сделать некоторые заявления, и он выбрал подходящий момент во время совместной конференции с президентом Йоханнисом. Для Йоханниса это удар по имиджу. И это не представляет никакой ценности с экономической точки зрения. Этот визит не имеет никакого отношения к экономическому аспекту», — подвел итог эксперт.