Москва, 14 июня, 2017, 20:28 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании мессенджеров, который предполагает, что аккаунт в мессенджере должен быть привязан к сим-карте.

«Я считаю, что действия государства в этом направлении — я имею в виду ограничение анонимности в мессенджерах — совершенно осмысленная деятельность. Поскольку интернет стал массовым, то и интернет-угрозы тоже стали массовыми, — рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM автор книги «Власть над сетью. Как государство действует в Интернете», эксперт по интернет-коммуникациям и соцсетям Анна Федорова, — И законопроекты, которые прошли сегодня первое чтение в Госдуме, разрабатываются и принимаются для того, чтобы обезопасить рядовых граждан от ряда неопрятных вещей. Я имею в виду не только терроризм, но, и например, мошенничество через мессенджеры, кибер-преследование».

«Пока мы имеем ситуацию, когда приобретение анонимной сим-карты легко, и во множестве мессенджеров тоже можно зарегистрироваться анонимно, такого рода истории находятся вне правового поля. Государство пытается это регулировать, и в этом смысле оно следует за резко меняющейся реальностью, и, повторюсь, это совершенно осмысленное действие», — подчеркнула Анна Федорова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в законопроекте, прошедшем в среду, 14 июня, обсуждение в Госдуме, предполагается регулирование мессенджеров на основе идентификации пользователей по их абонентскому номеру. Организаторов обмена информационными сообщениями могут обязать заключать договор с оператором связи.

Предлагается «осуществлять идентификацию пользователей с использованием абонентского номера, на основании договора об идентификации, заключаемого организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором связи», следует из документа.

Депутаты Госдумы возлагают на операторов обязанность обеспечивать передачу электронных сообщений только идентифицированных пользователей сети.

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