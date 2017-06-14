Сан-Франциско, США, 14 июня, 2017, 20:31 — ИА Регнум. В результате стрельбы в американском городе Сан-Франциско (США, штат Калифорния) несколько человек получили ранения. Об этом сегодня, 14 июня, сообщает телеканал KRON.

Цитата из к/ф «Путь Карлито». Реж. Брайан Де Пальма. 1993. США Выстрел

Сообщается, что инцидент со стрельбой произошел рядом с центром почтовой компании United Parcel Service.

Уточняется, что сам стрелявший был ранен полицейскими при задержании. Его доставили в больницу.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее сегодня стрельба произошла в американском городе Александрия (США, штат Вирджиния). Там ранения получили пять человек, в том числе конгрессмен-республиканец Стив Скалих.

Стрелявший был ранен полицией при задержании. Позже он скончался от полученных ранений.