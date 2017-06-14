Тбилиси, 14 июня, 2017, 20:21 — ИА Регнум. Лейбористская партия Грузии грозится составить черный список мажоритарных депутатов парламента, которые одновременно с политической деятельностью продолжали и продолжают заниматься бизнесом.

Нико Пиросмани. Компания Бего. 1907

Об этом на пресс-конференции 14 июня заявил лидер лейбористов Шалва Нателашвили. По его словам, на основании этого списка будет произведена люстрация мажоритариев, и им навсегда будет запрещена политическая деятельность.

Заявление Нателашвили связано с появившимися в СМИ отдельными комментариями представителей парламентского большинства, которые не исключают, что переход от смешанной мажоритарно-пропорциональной системы выборов парламента к пропорциональной системе будет отложен до выборов 2024 года, а очередные выборы вновь пройдут по смешанной системе.

Переход к пропорциональной системе предусмотрен как конституционным законопроектом, так и проектом изменений в избирательное законодательство, причем, авторы законопроектов вводят так называемую систему бонусов, по которой те мандаты, которые предназначались не преодолевшим пятипроцентный избирательный барьер партиям, целиком будут отданы победившей на выборах партии.

Именно эта бонусная система вызвала больше всего протеста со стороны оппозиции, администрации президента и неправительственного сектора. Оппоненты нынешней власти заявляют, что таким образом ныне правящая партия намерена обеспечить себе вечное правление.

Так как Венецианская комиссия в предварительном заключении высказала негативное мнение о бонусной системе и призвала правящую партию к консенсусу по этому вопросу, представители правящего большинства заговорили о возможности отсрочки перехода на пропорциональную систему и сохранения в парламенте мажоритарных депутатов.

«Система мажоритарных депутатов давно стала злокачественной опухолью нашей страны. Иванишвили по-прежнему отказывается отменить это уродство, так как хочет основать свою диктатуру на прорвавшихся в политику мажоритариях-миллионерах. Мы стоим перед выбором — или отменяем мажоритарную систему, или остаемся банановой республикой. Лейбористская партия начинает составление черного списка мажоритарных депутатов и направит его во всемирные финансовые организации, чтобы заблокировать деятельность этих бандитов в бизнесе. Одновременно мы начинаем люстрирование всех мажоритарных депутатов за последние 25 лет, которые унесли с собой миллионы из бюджета страны, и в будущем им будет запрещена и политическая деятельность», — сообщил Шалва Нателашвили.

Упразднение мажоритарной системы он назвал вопросом, вокруг которого должны объединиться весь народ, общественность и политические партии.

«Увидев, что Венецианская комиссия и вся Европа пошли против бонусной системы, Бидзина Иванишвили решил сохранить вредительскую мажоритарную систему, без которой обрести большинство он уже не сможет», — заявил лидер лейбористов.