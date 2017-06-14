Киев, 14 июня, 2017, 20:13 — ИА Регнум. Украина может отменить режим «антитеррористической операции» при условии предоставления права военным «адекватно действовать в условиях российской агрессии». Как сообщает 14 июня пресс-служба главы украинского государства, об это заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Покровске (Донбасс, под контролем ВСУ), передает ИА REGNUM.

President.gov.ua Пётр Порошенко

Президент отметил необходимость обеспечения украинских силовиков всеми необходимыми средствами для противодействия внешней агрессии.

«Если мы отменим АТО и в то же время не предоставим военным право действовать адекватно в условиях агрессии — оставим Украину беззащитной», — считает Порошенко.

При этом глава государства рассказал, что по его поручению был разработан законопроект о реинтеграции «оккупированного Донбасса» (ДНР и ЛНР).

«По моему поручению был разработан проект законодательного акта, который называется «О реинтеграции оккупированных территорий Донбасса Украины». Он охватывает целый ряд мероприятий и шагов, которые надо будет осуществить для обеспечения реинтеграции, для определения правового режима», — пояснил Порошенко.

Он уточнил, что законопроект базируется на принципах, закрепленных Минскими соглашениями. В его подготовке принимают участие эксперты и народные депутаты. В то же время Порошенко отметил, что вместе с подготовкой законопроекта будут продолжены политико-дипломатические усилия, которые уже дали результат.

В свою очередь 14 июня в комментарии телеканалу 112 Украина народный депутат, первый заместитель председателя депутатской фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук заявил, что на следующей неделе Рада рассмотрит законопроект о завершении АТО.

«На следующей неделе в Раду будет внесен законопроект, который даст возможность завершить этап «АТО» и начать этап нового использования наших вооруженных сил. Я не могу раскрывать подробности, давайте дождемся недели, когда он будет подан. Тогда мы будем комментировать окончательно утвержденный текст», — добавил Тетерук.

Он признал, что в настоящее время перед Украиной стоят угрозы, которые не решаются форматом АТО.

«В этом контексте будут расширены возможности применения наших вооруженных сил. Оперативный штаб будет включать в себя все наши воинские подразделения, также центрально сюда будут интегрированы наши ВЦА, чтобы в зоне военного конфликта все действия были четкими и выполнялись в последовательном варианте», — сказал Тетерук.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня полномочный представитель ДНР в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ), председатель Народного совета Денис Пушилин обвинил Киев в попытке нарушить Минские соглашения и перейти к широкомасштабным боевым действиям.

По его словам, заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) Александра Турчинова о прекращении «АТО» и возможности начала полномасштабной войны против ДНР и ЛНР полностью противоречит Минским соглашениям.

«Мы ждем реакции мирового сообщества, почему люди, которые руководят Украиной — коим является Турчинов, — делают такие заявления, противоречащие Минским соглашениям. Повлияют или не повлияют эти слова, будет понятно позже. Давайте смотреть правде в глаза — война против нас и так идет», — сказал Пушилин.

Он напомнил, что ДНР и ЛНР выступают за отвод сил и средств по всей линии фронта в Донбассе. «Снаряды прилетают, несмотря на все договоренности. Не разводятся силы и средства. Мы очень долго ведем речь о третьем пилотном участке — Станице Луганской. Мы хотим разведения сил по всей линии соприкосновения. Это позволит в плане переговорного процесса серьезнее продвигаться по политическим, экономическим вопросам. Готова ли на это Украина — это большой вопрос», — добавил Пушилин.

Напомним, 13 июня секретарь СНБОУ Турчинов заявил, что Украине необходимо завершить «антитеррористическую операцию» в Донбассе и перейти к новому формату противостояния в рамках гибридной войны с Российской Федерацией. По его словам, масштаб войны в Донбассе вышел за рамки обычной «АТО». «Военные действия продолжаются на востоке нашей страны уже три года и переросли как по продолжительности, так и по масштабам формат АТО. В то же время нужно отметить, что антитеррористическая операция выполнила очень много важных задач. Именно в рамках АТО мы остановили агрессора, смогли провести президентские, парламентские и местные выборы, а также освободили значительную часть оккупированной территории Украины. В то же время, пришло время перейти к новому формату защиты страны», — призвал Турчинов.