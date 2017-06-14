Киев, 14 июня, 2017, 20:09 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко может встретиться с президентом США Дональдом Трампом 20 июня в Вашингтоне. Об этом сегодня, 14 июня, сообщают украинские СМИ.

Цитата из м/ф «Маугли». Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Встреча

Сообщается, что личная встреча Порошенко с Трампом была запланирована ещё с момента инаугурации последнего. Однако дату встречи никак не удавалось согласовать.

За всё время, прошедшее с момента вступления Трампа в должность, контакты между президентом США и президентом Украины осуществлялись только по телефону.

Ожидается, что в ближайшее время администрация украинского президента подтвердит факт предстоящей встречи Порошенко с Трампом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе президентской кампании в США Порошенко и его команда ставили на Хиллари Клинтон и даже позволяли себе ряд оскорбительных высказываний в адрес Трампа.

Победа Трампа на выборах президента США стала для украинских властей неприятной неожиданностью. Новая администрация США решила также урезать безвозмездную помощь Украине, которую оказывала администрация Барака Обамы.