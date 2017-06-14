Донецк, 14 июня, 2017, 20:08 — ИА Регнум. Сегодня, 14 июня, в Сухуме министр образования и науки ДНР Лариса Полякова и министр образования и науки Абхазии Адгур Какоба подписали межведомственный меморандум о сотрудничестве в области образования и науки. Об этом 14 июня сообщает пресс-служба Совмина ДНР.

Mondnr.ru Подписание меморандума

Напомним, по состоянию на июнь 2017 года Абхазия не признала суверенитет ДНР и ЛНР.

Отмечается, что основной целью документа является расширение сотрудничества по базовым направлениям в сфере образования и науки, в том числе посредством дальнейшего заключения соглашений между образовательными и научными учреждениями, реализации программ обмена учащимися, а также стажировок педагогических кадров и ученых. Кроме того, документ предусматривает обмен книгами, научными периодическими изданиями, а также иными информационными материалами, касающимися образовательной и научной деятельности.

По словам Поляковой, выполнение меморандума позволит развивать партнерские взаимоотношения в образовательном и научном пространстве ДНР и республики Абхазия.

«Это очень значительный шаг на пути нашего двустороннего сотрудничества, и это только начало. Весьма символично, что именно сфера образования и науки становится сегодня одним из главных направлений развития дружбы народов Донбасса и Абхазии. Мы искренне рады видеть глубокую заинтересованность наших абхазских коллег в осуществлении продвижения совместных гуманитарных проектов по всем ключевым образовательным и научным направлениям: от дошкольного образования до высшей аттестации», — сказала Полякова.

Напомним, 6 июня 2017 года глава ДНР Александр Захарченко заявил, что за три года ДНР полностью запретила украинский язык в общеобразовательных школах. 100% школ ДНР ведут обучение исключительно на русском языке.

«За три учебных года в общеобразовательных организациях «ДНР» поэтапно произошел переход на русский язык обучения», — сказал Захарченко.

По словам Захарченко, в 2014 году на русском обучалось 50% учащихся, в 2015-м — 88%. Сейчас же их количество составляет 100%.