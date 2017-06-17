Доха, 17 июня, 2017, 07:07 — ИА Регнум. Конфликт с Катаром еще раз поставил вопрос о Ближнем Востоке как регионе, чреватом неожиданно вспыхивающими конфликтами. Но большая часть столкновений вполне укладывается в рамки т.н. плана по созданию «Нового Ближнего Востока». Что это за проект и как продвигается его воплощение, рассматривает в своей статье редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Oboitd.ru Новая карта Большого Ближнего Востока

Когда заходит речь о переформатировании Ближнего Востока, которое идет прямо на наших глазах, самое время вспомнить, как еще в 2006 году госсекретарь США предупреждала, что имевшая тогда место война между Израилем и Ливаном это «начало родовых схваток, в результате которых родится «Новый Ближний Восток».

Проблема необходимости пересмотра границ между государствами Ближнего Востока возникла сразу после крушения колониальной системы. Оставленные европейскими хозяевами в конце 40-х начале 50-х годов ХХ века границы стран были условными, часто не принимающими в расчет исторические границы расселения тех или иных народов. Желание США не упускать возможность активного воздействия на этот процесс можно наблюдать на протяжении долгого времени.

Вышедшее в 2006 году исследование полковника в отставке Ральфа Петерса «Кровавые границы» дает возможность глубже ознакомиться с американскими представлениями о переформатированном Ближнем Востоке. Практически все конфликты, произошедшие в регионе в XXI веке, укладывается в представленную стратегию. Пройдя по американскому плану стадии разрушения Ирака и Ливии, процесс начал давать сбои, выразившиеся в начале в египетском восстановлении законной власти под руководством Ас-Сиси.

Очередь Катара наступила после того, как процесс переформатирования дал сбой в Сирии, которую не удалось разрушить. Если саудовско-катарский конфликт лежит в логике «Кровавых границ», то Саудовская Аравия оказалась под большой угрозой.

Подробности читайте в статье: Конфликт с Катаром: саудиты наступили на грабли Саддама Хусейна

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