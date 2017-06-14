Луганск, 14 июня, 2017, 19:59 — ИА Регнум.

Глава ЛНР Игорь Плотницкий 14 июня провел пресс-конференцию, где рассказал о своем видении темы обострения военного конфликта в Донбассе, безальтернативности Минского процесса, политической ситуации на Украине, обмене пленными и роли западных стран в жизни Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

«Минские договоренности благодаря значительным усилиям Запада, в частности, Германии и Франции, при очень больших усилиях Украины начинают превращаться из «минского процесса» в «минский тормоз». Но, так как мы достаточно давно, по нашим меркам, находимся в политических тисках, — мы научились использовать любую ситуацию в нашу пользу. Если это и назвать «тормозом», то хорошо, что мы притормозили активные боевые действия. И на сегодняшний день они, действительно, для нас, начиная с 2015 года, являются возможностью для создания своих вооруженных сил, возможностью для повышения и укрепления нашей экономики», — отметил Плотницкий.

Глава республики также подчеркнул, что основная цель ЛНР — чтобы Минский процесс работал, так как альтернатив ему нет. По словам Игоря Плотницкого, при затягивании мировым сообществом минского процесса ЛНР и ДНР играют роль сторожевого полка, как при Куликовской битве, держа на себе основной удар и не нарушая договоренностей, достигнутых в Минске.

«В отличие от Украины, мы своих договоренностей никогда не нарушали. Мы всегда выполняли свои обязательства и будем выполнять. Поэтому, какие бы провокации не происходили со стороны военнослужащих ВСУ, мы четко понимаем, что на сегодняшний день есть только один путь — это выполнение Минских договоренностей. А вот как мы будем пытаться ускорить или усилить процесс, как заставить Запад, чтобы они заставили Украину выполнять — это уже немного другой вопрос», — проинформировал он.

Кроме того, глава ЛНР напомнил, что разведение сил в районе Станицы Луганской осуществлялось уже около 68 раз, но безуспешно, так как Украина игнорировала сигнальные огни Народной милиции ЛНР.

«Вероятность разведения сил подобна нахождению в Древних Афинах полного собрания Диогена, причем на украинском языке. Но некоторые в это верят», — сказал глава молодого государства.

Также Плотницкий высказал свое мнение относительно заявления секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о необходимости прекратить АТО и на законодательном уровне предоставить президенту Украины Петру Порошенко право применять ВСУ и другие военные формирования в Донбассе.

«Александр Турчинов, конечно, известный «ястреб» войны. Он это все начинал, он это продолжает. На мой взгляд, данное заявление — популистское. В очередной раз руководство Украины просто пытается отвлечь свой народ от процессов, которые происходят внутри страны. Но ведь, к счастью, большинство людей на территории и Украины, и России, и в целом мире прекрасно понимают, что есть вопросы, на которые и господин Турчинов должен давать ответы. Скажем, если Россия — агрессор, то почему не введено военное положение? Если «АТО», то опять же — должны быть свои ограничения», — заявил руководитель республики.

Плотницкий уверен, что Минские договоренности должны проходить только при единственном условии — полной денацификация Украины, так как было в 1945 году.

«Было бы уместно, чтобы госпожа Ангела Меркель и, в частности, Германия профинансировали денацификацию Украины, чтобы весь мир признал, что это нацистский режим и пора принимать меры. И тогда минские вопросы будут решаться быстрее, в полном объеме и с пониманием происходящих процессов. Ведь все скорбят, когда, например, происходят теракты в Великобритании, мы тоже выражаем свои соболезнования всем родным и близким погибших, но почему-то весь мир молчит о массовых убийствах мирного населения, о разрушении инфраструктуры, жилых домов, детских садов в Луганской Народной Республике. Получается, что для мировой общественности это не играет никакой роли? Это только для нас идет война?», — сказал Плотницкий.

В дополнение к уже сказанному руководитель одной из республик Донбасса прокомментировал вопрос о диверсионных актах, происходящих на территории Донбасса.

«Вы прекрасно знаете, что и Канада, и США создали 8-й полк специального назначения, то есть полк диверсантов. И все диверсионные группы, которые на сегодняшний день заходят к нам и в Донецкую Народную Республику, — это как раз все подопечные этой восьмерки. Если вы помните, то в феврале месяце мы задержали несколько таких групп, которые давали показания, освещавшиеся в прессе. Вы знаете, что основной целью и задачей ДРГ было уничтожение как раз инфраструктуры на территориях ЛНР и ДНР, а также покушение и убийство представителей власти и руководящего состава Народной милиции. Это все было и есть.

Глава государства подчеркнул, что диверсанты будут привлечены к уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством», — особо подчеркнул луганский политик.

Более того, глава ЛНР рассказал журналистам о позиции руководства ЛНР в отношении военнопленных.

«В Минских соглашениях четко написано: «обмен всех на всех». Мы эту тему муссируем уже третий год. Если вы помните, еще на Рождество 2015 года я предложил властям Украины просто забрать своих людей, но Петр Порошенко тогда проигнорировал предложение. Обмен пленными — это обязанность, которая должна выполняться безоговорочно», — сказал Плотницкий.

Также глава республики заявил о том, что поддаваться на провокации, которые дадут повод обвинить ЛНР в срыве Минских мирных договоренностей руководство республике не будет.

«Армия стреляет в свой народ только один раз — в следующий раз она уже стреляет в чужой народ. То, что, в принципе, и произошло в этом конфликте. У нас идет гражданская война, мы об этом говорим честно и откровенно, хотя Киев пытается все противопоставить, назвав это «АТО». Сколько мы будем терпеть — вопрос, на который, наверное, нет ответа ни у кого, с точки зрения даты и числа. Ведь нас просто хотят сделать виновниками нарушения Минских договоренностей. Киеву нужен только один единственный факт, чтобы выйти или разорвать Минские соглашения. Мы такого шанса им не дадим! А как только произойдут какие-то изменения — будьте уверены, наш ответ будет тщательно подготовленным, своевременным, достойным и неотразимым», — резюмировал Игорь Плотницкий.