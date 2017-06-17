Варшава, 17 июня, 2017, 07:47 — ИА Регнум. Турне польских политиков по регионам своей страны сопровождалась выступлениями и заявлениями для прессы. В то же время события, связанные с нападением на украинских трудовых мигрантов, тоже всколыхнули интерес к антиукраинской пропаганде в обществе. С обзором польской прессы знакомит статья обозревателя ИА REGNUM Станислава Стремидловского.

Kazimierz Cuch / echodnia.eu

Президент правящей партии «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский совершил в воскресенье, 4 июня, неожиданную поездку в Стараховицы, пишет Echo Dnia (Кельце). Качиньский участвовал в торжествах по случаю 80-летия прихода Всех Святых в Стараховицах и освящении в костеле обновленного Пантеона национальной памяти. После богослужения Ярослав Качиньский рассказал, что со Страховицами его связывают особые отношения, так как этот город — родина его матери. Также лидер правящей польской партии дал свой комментарий по поводу терактов в Лондоне. Он заявил, что против Европы идет война, и если европейцы намерены победить, то им придется отказаться от политической корректности. В противном случае, жизнь населения европейских стран превратиться в существование под постоянной угрозой терроризма, в условиях жесткого внешнего контроля.

Это положение необходимо менять, и процесс изменений, по мнению Качинского, будет долгим. Мирная жизнь Польши — это одно из основных ее достояний, и если поляки хотят ее защитить, то им придется укреплять силы безопасности страны.

Читайте подробности в статье: Качиньский: «Долой политкорректность — против Европы ведется война!»

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