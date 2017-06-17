Москва, 17 июня, 2017, 06:30 — ИА Регнум. В мае в Алма-Ате состоялось заседание глав энерговедомств Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана. В чем важность для российской экономики принятых по итогам заседания решений, рассказывает в своей статье постоянный автор ИА REGNUM Борис Марцинкевич.

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Главным итогом заседания можно назвать решение об объединении энергосистем стран, представители которых приняли участие в совещании. Система разобщенных энергетик, образовалась на месте единой структуры из-за проблем, возникших после развала СССР. В 2009 году авария на Нурекской ГЭС, обесточив Таджикистан и Узбекистан, стала причиной окончательного выхода Узбекистана из единой энергосистемы. Разобщенность некогда связанных единым хозяйством республик становилась причиной конфликтов, из экономических переходящих в политические.

Так продолжалось до самого начала 2017 года, когда в феврале состоялось турне президента РФ Владимира Путина по странам Центральной Азии. Нигде ни слова не было произнесено про энергетику. Но уже в апреле президент Узбекистана подписал в Москве контракты на сумму 15 млрд. долл. Все ссоры вокруг энергетики как-то сами собой стихи. И вот теперь мы видим событие, которое как можно надеяться, поставит толчку в распрях южных республик по поводу энергетики. Если заявленное на бумаге восстановление Объединенной Энергетической Системы Центральной Азии воплотится в жизнь, это откроет возможность для России к поставкам электроэнергии в южном направлении, даже в Афганистан и Пакистан.

Читайте подробности в статье: Энергетика России разворачивается на юг

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