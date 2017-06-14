Малоярославец, Калужская область, 14 июня, 2017, 19:51 — ИА Регнум. В Почте России пояснили, как удалось задержать начальника почтового отделения сельского поселения Ерденево Калужской области. Как заявили корреспонденту ИА REGNUM, в руки правоохранительным органам подозреваемую в воровстве платежей передали сами сотрудники.

Alexey Ivanov Почта России

Напомним, ранее стало известно, что по подозрению в краже платежей задержана 33-летний начальник почтового отделению, а по совместительству и депутат местного муниципалитета.

«УФПС Калужской области сообщает, что факт правонарушения в отделении почтовой связи Ерденево ОСП Обнинский почтамт выявлен сотрудниками службы безопасности предприятия в ходе внутреннего расследования. Материалы были переданы в правоохранительные органы. В настоящее время виновная уже возместила клиентам и предприятию большую часть причиненного материального ущерба», — заявила руководитель направления по корпоративным коммуникациям Макрорегиона Центр — УФПС Тверской области Лидия Пресайзен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, исчезновение платежей, поступавших от местных жителей за коммунальные услуги, фиксировали в период с декабря 2016 по февраль 2017 года. Обстоятельства происшествия устанавливаются. В случае доказательства вины, подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы.