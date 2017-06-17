Доха, 17 июня, 2017, 06:06 — ИА Регнум. Катарский кризис всколыхнул и без того неспокойные дипломатические отношения как в самом ближневосточном регионе, так и за его пределами. По инициативе турецкой стороны было проведено обсуждение ситуации между президентом России Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Эрдоганом. По какому пути пойдет возможное развитие катарского кризиса, рассматривает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Akhbaar24.argaam.com Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад аль-Тани смог привлечь к себе внимание мировых держав

Лидеры России и Турции по результатам обсуждения ситуации вокруг Катара обратились с воззванием ко всем заинтересованным странам поддерживать диалог с целью сохранения мира и стабильности в регионе. Также президент Турции обсудил создавшееся положение с королем Саудовской Аравии.

США также выразили свою точку зрения на происходящее. Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что США рассчитывают, что кризис не приведет к длительному разрыву между Катаром и другими. Прозвучала также критика в адрес Катара, заключавшаяся в том, что США «выражают беспокойство определенными действиями эмирата». Причина, по которой Катар попал под шквал обвинений в пособничестве терроризму именно сейчас, до сих пор не вполне ясна. Также неясны требования, которые могут выдвинуть США в качестве условия «прощения оступившегося» эмирата. Но связь Катара с Ираном в энергетической сфере ни для кого не была секретом.

Возможно, Доха не вписывается в сколачиваемый Вашингтоном анти-иранский союз? Или дело в позиции Израиля, который не устраивает слишком открытая поддержка, которую Катар оказывает организации ХАМАС?

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