Анкара, 17 июня, 2017, 05:05 — ИА Регнум. К обвиняющим Катар в связях с терроризмом Саудовской Аравии, Египту, Бахрейну и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) присоединились Мальдивы, Йемен и Ливия. Что это обвинение принесет Турции, связанной с Катаром давними отношениями, обсуждает в своей статье постоянный автор ИА REGNUM Ариф Асалыоглу.

Эжен Делакруа. Турок с седлом. 1825

Президент Турции Эрдоган поддерживал постоянные контакты с Катаром и даже называл его стратегическим партнером Турции. Во время попытки госпереворота в Турции 15 июля 2016 года Катар послал 150 своих военных для охраны турецкого президента. События, имевшие место 23 марта 2017 года можно считать прелюдией к разворачивающемуся теперь основному этапу турецко-катарского переформатирования. В тот день американский политолог Майкл Рубин написал в своем Твиттере сообщение, напрямую увязывающее Катар с нелегальной финансовой деятельностью Эрдогана.

А через 4 дня в США был арестован директор одного из крупнейших турецких государственных банков. Ему было предъявлено обвинение в отмывании денег в пользу Ирана. Учитывая ставку, сделанную Вашингтоном на курдов в борьбе против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что произошло явным образом в пику Анкаре, напрашивается вывод о том, что удавка начинает затягиваться. Остается неясным вопрос с договорами о взаимопомощи между Анкарой и Дохой. В случае кризисной ситуации в одной из стран придет ли другая на помощь всей мощью своих вооруженных сил?

Пока что события не так близки к такому развороту и Доха, например, предпочитает инициировать распространение компрометирующих Объединенные Арабские Эмираты документов, обвиняя их в сговоре с Израилем с целью свержения Эрдогана. Якобы именно их усилия явились причиной попытки госпереворота в июле 2016 года. Правдива ли эта информация или нет, но ее наличие свидетельствует о все более четком размежевании сторон. А чем дальше заходит распря, тем выше вероятность вспышки нового конфликта на многострадальной земле Ближнего Востока.

Читайте подробности в статье: Катар аукнул — в Турции откликнулись?

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