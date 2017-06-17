Курск, 17 июня, 2017, 04:40 — ИА Регнум. Прокатившаяся по стране волна дел против подозреваемых в коррупции чиновников особенно яркий след оставила в Курской, Владимирской и Тульской областях. Чем отличились эти области среди всех прочих и как борьба с коррупцией может сказаться на будущей структуре областной власти, пишет корреспондент ИА REGNUM Марина Каширская.

Adm.rkursk.ru Василий Зубков

В трех перечисленных областях под подозрение попали чиновники самого высокого ранга. В Курской области это вице-губернатор Василий Зубков, во Владимирской — заместитель губернатора Елена Мазанько, и, наконец, в Тульской фигурантом оказалась бывший министр здравоохранения области Ольга Аванесян. Все три случая можно объединить одной метафорой: следственные «снаряды» упали очень близко к действующим главам областей, накрыв их ближайшую периферию.

Не только крупные суммы, вменяемые подозреваемым, но и ущерб имиджу власти в целом могут серьезно повлиять на дальнейшую политическую карьеру начальников проштрафившихся чиновников. Хотя мнения различных экспертов и обозревателей разделяются в данном вопросе. Некоторые даже выдвигают такую точку зрения — ну как руководитель может отвечать за нашалившего зама, если тот зам «не из его, руководителя, команды». Странная мысль, отдающая неким «командным подрядом», не правда ли?

Читайте подробности в статье: Вице-губернаторы как исчезающий вид

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