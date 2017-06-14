Бухарест, 14 июня, 2017, 19:35 — ИА Регнум. Такое заявление Майкл Фэллон сделал в ходе своего выступления на авиабазе в Румынии. Глава британского военного ведомства заявил об «ослепительных навыках» пилотов и выразил им жгучую признательность за то, что они «неустанно защищают небо Чёрного моря от постоянной угрозы российской агрессии».

Michaelfallon.org.uk Майкл Фэллон

Общался ли Фэллон перед своим выступлением с украинскими, польскими или прибалтийскими политиками, не уточняется.

Стоит отметить, что это заявление министр обороны Великобритании сделал почти сразу после того, как глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что с Россией надо вести переговоры с позиции силы.

Как сообщало ИА REGNUM, Фон дер Ляйен 13 июня подчеркнула, что позиция военного блока НАТО заключается в том, что альянс хочет иметь «разумные» отношения с Россией, но в то же время понимает, что это должно происходить исключительно с позиции силы. При этом глава Минобороны ФРГ подчеркнула, что военный блок НАТО стремится решать конфликты исключительно за столом переговоров, а не на полях сражений.