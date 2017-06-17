Москва, 17 июня, 2017, 04:04 — ИА Регнум. Словосочетание «святые 90-е», употребленное Наиной Ельциной по отношению к постперестроечному лихолетью, показало наличие пропасти в восприятии той поры разными частями общества. Где пролегает эта пропасть и можно ли ее преодолеть, рассуждает в своей статье политический аналитик, постоянный автор ИА REGNUM Михаил Демурин.

Гелий Коржев. Мать

Все горе тех лет, обрушившееся на граждан разваливающейся страны, все погибшие, потерявшие опору и смысл существования, войны, беженцы и прочие ужасы ельцинского правления оставляют мало места для «святости 90-х». Даже с оговоркой Наины Ельциной, что святость — в тех людях, которые продолжали верить в Россию и строить ее.

Невозможно соотнести эти слова с теми людьми, которые находились в тот момент у власти или близко к ней. Новые хозяева жизни, наплевав на судьбу народа, были озабочены только освоением свалившихся на них в одночасье возможностей обогащения. Гибель сограждан они простили себе под девизом «вписывайся в рынок или умирай». По миллиону жизней в год теряла страна, а в дополнение к ним — сколько людей погибло не физически, а духовно, было превращено в бандитов, наркоманов, умалишенных? Расхлебывать кашу, заваренную в 90-е, стране предстоит еще долго.

Святость связана с чудом. Но если и есть в 90-х годах чудо — оно в том, что Россия до сих пор существует, найдя в себе силы противопоставить почти поглотившему ее хаосу хоть какой-то порядок. И когда говориться о «исчерпанности Россией лимитов на социальные потрясения», следует помнить, что самое страшное потрясение для страны это приход к власти безответственной элиты.

Читайте подробности в статье: В чём «святость» ельцинских 1990-х? И кто в них святой?

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