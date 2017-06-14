Женева, Швейцария, 14 июня, 2017, 19:33 — ИА Регнум. Как минимум три сотни мирных жителей стали жертвами бомбардировок так называемой американской антитеррористической коалиции, которые осуществляются по сирийскому городу Ракка с 21 марта 2017 года. Об этом сегодня, 14 июня, сообщает Независимая комиссия Организации Объединённых Наций по расследованию нарушений прав человека в Сирии.

Beshr Abdulhadi Ракка, Сирия

По данным комиссии с 21 марта 2017 года в Ракке погибли как минимум 300 мирных жителей. При этом подчёркивается, что погибли они не в результате действий боевиков, а во время авиаударов международной коалиции во главе с США.

«Мы зафиксировали гибель гражданских лиц вследствие авиаударов коалиции. Всего с 21 марта было 300 погибших, в том числе 200 — в деревне Мансура», — пояснил член независимой комиссии Карен Абузаид на брифинге в Женеве.

Абузаид подчеркнул, что это ошеломляющее количество погибших было обнаружено при штурме Ракки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, силы сирийских курдов смогли подойти к Ракке и начать операцию по освобождению этого города от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Активную поддержку курдам оказывают американские войска, которые незаконно находятся на территории Сирии и фактически осуществляют интервенцию.

Напомним, огромное число мирных жителей погибли от американских бомбардировок в иракском городе Мосуле, который иракская армия при поддержке США освобождает с октября 2016 года.