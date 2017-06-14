Вашингтон, 14 июня, 2017, 19:18 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает согласовать новую стратегию в Афганистане в ближайшие недели, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, 14 июня сообщает Reuters.

Афганистан

«Эта работа должна завершиться в ближайшие недели, после согласования с президентом будет принято окончательное политическое решение», — заявил госсекретарь США.

Тиллерсон отметил, что уже сейчас необходимо предпринять шаги, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации в Афганистане.

«В Афганистане возникли сложности … Мы должны предпринять шаги, чтобы, по крайней мере, предотвратить дальнейшее ухудшение, пока мы вырабатываем новую политику», — добавил Тиллерсон.

Напомним, за последние несколько месяцев в Афганистане произошли крупные террористические акты, в результате которых погибло большое количество военнослужащих и мирных жителей.

21 апреля атаке боевиков подверглась военная база «Шахин», погибли 140 солдат, еще 150 военнослужащих получили ранения. После нападения на военную базу министр обороны Афганистана Абдулла Хабиби подал в отставку.

31 мая в результате мощного взрыва в Кабуле погибли 90 человек, еще 380 человек получили ранения.