Йошкар-Ола, 14 июня, 2017, 19:10 — ИА Регнум. В течение месяца просроченная задолженность по заработной плате в Марий Эл увеличилась в 3,9 раза. По состоянию на 1 июня 2017 года долги по зарплате в республике достигли 9,228 млн рублей в отношении 351 работника, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Маристата.

Задолженность накопили транспортные предприятия республики. Так, основная часть долга приходится на предприятия, осуществляющие перевозки водным транспортом — 6,824 млн рублей. Эти средства не получил 241 работник. Таким образом, средний размер невыплаченной зарплаты составляет 28,3 тыс. рублей.

Организации сухопутного и водопроводного транспорта не выплатили зарплату на сумму 2,404 млн рублей в отношении 110 сотрудников. Средний объем невыплаченной зарплаты составил 21,85 тыс. рублей.

По информации Маристата, просроченная задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней в республике отсутствует.

Отметим, с начала года задолженность по зарплате в республике также выросла на 3,298 млн рублей или на 55,6%. При этом с января по апрель в Маристат не поступали сведения о зарплате сотрудников АО «Порт Козьмодемьянск», где не получили средства 241 человек. Как сообщало ранее ИА REGNUM, долг предприятия в отношении сотрудников превысил 8,7 млн рублей. Руководителю предприятия внесено представление, инициировано привлечение юридического лица и его руководителя к административной ответственности по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ («Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы»).