Вашингтон, 14 июня, 2017, 19:12 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон объяснил, почему его страна пока не вводит более жёсткие санкции в отношении Российской Федерации. Об этом сегодня, 14 июня, сообщает телеканал RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эстафета

«Санкции — очень эффективный инструмент. Но односторонние санкции не так эффективны, как многосторонние. И один из вызовов, которые стоят передо мной, если мы думаем о дополнительных санкциях, — это как подвести наших союзников к одной позиции с нами, чтобы они взяли на себя такую же ответственность», — пояснил Тиллерсон.

Напомним, накануне Тиллерсон заявил, что союзники США в Европе, Азии и на Ближнем Востоке просят Вашингтон улучшить отношения с Россией.

В то же время в сенате Конгресса США республиканцы подготовили законопроект, который ужесточит санкции против России и доведет их до уровня закона, что намного усложнит их возможную отмену в будущем.