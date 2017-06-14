Киев, 14 июня, 2017, 19:10 — ИА Регнум. Пётр Порошенко считает отмену АТО в Донбассе синонимом беззащитности, сообщает пресс-служба украинского президента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Герои

По мнению Порошенко, если отменить режим АТО и одновременно не предоставить военным дополнительные права, то это сделает Украину беззащитной.

Президент Украины заявил, что в условиях пресловутой «агрессии» военные должны иметь возможность действовать «адекватно».

В таких выражениях Пётр Порошенко ответил на вопрос о возможной отмене АТО в Донбассе и введении на Украине военного положения.

Кроме того, Порошенко сообщил, что дал поручение разработать законопроект по реинтеграции Донбасса, предусматривающий некие меры по возврату территорий ДНР и ЛНР под контроль Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов призвал к переформатированию карательной операции в Донбассе, которую украинские силовики начали по его приказу более трёх лет назад.