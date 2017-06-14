Ижевск, 14 июня, 2017, 18:44 — ИА Регнум. В Удмуртии 123 партии получили право выдвигать кандидатов для участия в выборах на пост главы республики и депутатов Государственного совета. Список политических партий опубликован на портале республиканского управления Минюста РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

В первую десятку вошли «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Патриоты России», «Партия Роста», «Справедливая Россия», «Яблоко», ПАРНАС, «Демократическая партия России», Народная партия «За женщин России».

Напомним, региональные отделения партий должны определится с кандидатурами участников выборов до 10 июля.

«Единая Россия» утвердит кандидата для участия в выборах главы Удмуртии по итогам праймериз, которые подведут на партийной конференции 3 июля. В предварительном внутрипартийном голосовании два кандидата — врио главы Удмуртии Александр Бречалов и глава Завьяловского района Андрей Коняшин. Кроме того, Бречалов возглавит партийный список на выборах депутатов Госсовета.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Единый день голосования 10 сентября 2017 года в республике состоятся выборы главы Удмуртии и депутатов Госсовета шестого созыва.